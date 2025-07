Serie D: Ecco le date di ripescaggi, gironi e calendari

Manca sempre meno all’inizio della Serie D 2025/26, che comincerà nella prima metà di settembre e terminerà a inizio maggio. La Lega Nazionale Dilettanti è al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione, propedeutica a quella 2026/27 che porterà, con ogni probabilità alla cancellazione di un girone per dare validità di promozione ai play-off, che avranno, ovviamente, una nuova formula. Intanto il prossimo campionato, come è noto, sarà a 162 squadre, suddivise, come sempre, in nove gironi. Le prossime tappe da segnare in rosso sul calendario della Lnd sono: ripescaggi, composizione dei gironi e sorteggio dei calendari.

Il 31 luglio si terrà la riunione del Consiglio di Lega durante la quale sarà ratificato il ripescaggio di tre club, per arrivare all’organico di 162.

Tra il 3 e il 4 agosto, invece, dovrebbero essere pubblicati i gironi ufficiali, mentre una decina di giorni più tardi, tra il 12 e il 13 agosto, potremmo assistere alla pubblicazione del calendario ufficiale per la stagione 2025/26.

Ripescaggi: Sono 15 le squadre non aventi diritto che hanno presentato la domanda. Tra le società che l’anno scorso erano in Eccellenza ci sono: Caronnese, Montespaccato, Rieti e Valentino Mazzola. Tra quelle che hanno perso i play out o sono retrocesse per via di un distacco di otto o più punti: Brindisi, Città di Sant’Agata, Cos Sarrabus, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilva Maddalena, Licata, Roma City e Ugento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author