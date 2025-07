Sammichele: parenti, amici e biker per l’ultimo saluto a Giusy

SAMMICHELE – Gli applausi all’uscita del feretro. La musica. E poi i clacson delle tantissime moto (i motociclisti dell’associazione Power Bikers, il gruppo di appassionati delle due ruote che aveva contribuito a fondare) che hanno invaso il sagrato della chiesa Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine di Sammichele di Bari gremita all’interno. Fuori anche un maxischermo per seguire le esequie.

La comunità si è stretta attorno alla famiglia di Giusy Lucente, la 41enne tragicamente scomparsa nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorsi sulla tangenziale di Bari, all’altezza dell’uscita 5 del San Paolo.

Giusy ha perso la vita in un gesto di altruismo. Insieme al marito Vito Liotino. Si era fermata con la sua Fiat 500 per prestare soccorso a due motociclisti rimasti coinvolti in un precedente incidente, all’altezza dello svincolo per il quartiere San Paolo, in direzione sud. Scendendo dall’auto, è stata travolta da una Mercedes SUV, condotta da un 80enne, che non è riuscito a evitare l’impatto fatale.

Nell’omelia il ricordo del gesto eroico della donna, che lascia tre figli. La disperazione di chi la conosceva bene. La 41enne, originaria di Acquaviva delle Fonti, era molto conosciuta e stimata in paese per la sua disponibilità, il suo spirito solidale e la sua contagiosa vitalità. Un grande schermo allestito nello spiazzale della chiesa proiettava una scritta semplice ma toccante “Ciao Giusy”, l’ultimo saluto di una comunità ferita dalla perdita di una persona così amata e generosa.

