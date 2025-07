Taranto, contestazioni e tensioni: sindaco Bitetti si è dimesso

Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha rassegnato le dimissioni in seguito a una serie di contestazioni avvenute all’esterno di Palazzo di Città. Le proteste sono esplose dopo un confronto pubblico con rappresentanti di comitati civici e movimenti, incentrato sulla vicenda dell’ex Ilva.

L’incontro, convocato in vista del Consiglio comunale monotematico fissato per il 30 luglio, aveva lo scopo di discutere l’accordo sulla decarbonizzazione promosso dal Governo, che sarà al centro anche del successivo vertice previsto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 luglio.

Nella lettera depositata all’Ufficio Protocollo, il primo cittadino ha denunciato una condizione di “inagibilità politica” che sarebbe stata determinata anche da atteggiamenti considerati minacciosi da parte di alcuni attivisti. Le tensioni emerse negli ultimi giorni avrebbero contribuito in modo decisivo alla decisione di lasciare l’incarico.

