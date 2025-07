Forni crematori, De Blasi: “Regole chiare per tutelare salute e comunità”

È arrivato l’atteso sì del Consiglio Regionale della Puglia alla norma che impone uno stop provvisorio agli iter autorizzativi dei forni crematori su tutto il territorio regionale. Una moratoria che blocca qualsiasi avanzamento procedurale fino all’adozione di piani di coordinamento regionali con criteri e requisiti precisi per la localizzazione e la gestione degli impianti.

Il provvedimento è stato presentato subito dopo l’audizione in Commissione Ambiente e Territorio, richiesta dal consigliere della Lega Gianni De Blasi, tra i primi a farsi promotore della misura. Proprio De Blasi, a margine della seduta consiliare, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento.

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione di questo emendamento – ha dichiarato – che sospende l’iter autorizzativo dei forni crematori sino a quando la Regione non avrà adottato i piani di coordinamento con specifici criteri e requisiti per l’insediamento di tali impianti su tutto il territorio regionale.”

Una battaglia partita dal basso, dai cittadini e dai comitati locali, in particolare dal movimento sorto a Caprarica di Lecce, dove è attivo il comitato No al forno crematorio. Un movimento civico guidato dall’avvocata Simona Longo, che ha trovato in De Blasi un punto di riferimento politico per portare la questione all’attenzione delle istituzioni regionali.

“È stata una battaglia – prosegue il consigliere leghista – che ho sposato sin dall’inizio, su input della presidente del comitato “No al forno crematorio” di Caprarica, avv. Simona Longo. Per questo sono oggi ancor più felice per l’approvazione di questa norma, depositata un attimo dopo la seduta della Commissione da me richiesta, in cui sono state ascoltate tutte le parti in causa, in un confronto ampio e decisivo per una scelta – quella odierna – che reputo ponderata e di assoluto buon senso.”

L’approvazione dell’emendamento segna quindi una svolta in un dibattito che ha animato numerosi comuni pugliesi, preoccupati dall’eventuale proliferazione incontrollata di impianti crematori in aree a vocazione agricola, turistica o residenziale.

Ma per De Blasi non è tempo di abbassare la guardia. Ora si entra nella fase più delicata e importante: quella dell’elaborazione di una disciplina organica che regolamenti in modo chiaro, trasparente e sostenibile la materia.

“Ora – conclude – è però arrivato il momento della fase più importante: una disciplina organica a tutela della salute pubblica, dei cittadini, delle comunità locali e delle loro peculiarità territoriali, che armonizzi questi ultimi aspetti con la pur esistente domanda di cremazione.”

Il consigliere della Lega auspica che la moratoria rappresenti solo un passaggio intermedio verso un sistema normativo più equo, partecipato e rispettoso delle esigenze dei cittadini e del territorio, capace di coniugare il diritto alla scelta con il diritto alla salute e alla qualità della vita.

