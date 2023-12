Picerno, Longo: “Un punto è quello che abbiamo meritato’

Parzialmente soddisfatto Emilio Longo, tecnico del Picerno, dopo l’1-1 con il Brindisi. “Era la gara che ci aspettavamo, sporca, ma non potevo chiedere di più con quattordici assenti. I primi venti minuti sono stati molto positivi, poi la loro traversa ci ha un po’ intimorito. Nella ripresa siamo riusciti a passare in vantaggio, ma non abbiamo gestito con maturità l’azione del rigore. È arrivato un punto ed è quello che abbiamo meritato”.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp