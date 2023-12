Grande soddisfazione per il tecnico del Brindisi Giorgio Roselli al termine della sfida pareggiata contro il Picerno <<il merito è tutto dei ragazzi che continuano a sorprendermi>> e aggiunge <<stiamo lavorando bene, dobbiamo ancora migliore ma sicuramente gli episodi e i risultati ci possono dare una grossa mano>> e conclude <<a prescindere dal risultato serve lavorare per raggiungere, a me interessa che la squadra commenta quanto meno errori possibile e sono stato sorpreso dal grande altruismo di questa squadra>>.

Davide Cucinelli

