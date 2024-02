Picerno: Longo, ‘Col Benevento prevarrà chi è più in forma’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il match in programma domani sera, domenica 18 febbraio, al “Curcio” di Picerno vedrà fronteggiarsi due delle squadre più in forma del girone C di Serie C. I padroni di casa se la vedranno con un Benevento reduce da sette risultati utili consecutivi. Per gli uomini di Longo sarà anche un’occasione per riscattare il pareggio dell’andata: “Il rammarico per il risultato dell’andata dimostra il percorso di maturità compiuto da questa squadra”, ha ammesso il tecnico della Leonessa, il quale ha poi spostato l’attenzione verso la sfida in programma domani: “Prevedere le partite è sempre difficile. Il Benevento ha la squadra più importante del girone insieme all’Avellino e sarà un incontro importante tra due compagini che, con metodologie differenti, stanno ottenendo risultati. Il dominio del gioco spetterà a chi riuscirà a leggere meglio gli spazi lasciati dagli avversari e sarà determinante l’aspetto psico-fisico. Al termine di una settimana così intensa prevarrà la squadra più in forma. Nella scorsa gara, il tecnico del Benevento ha optato per una turnazione importante ma sarà una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo”.

