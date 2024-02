Volley, la Prisma Taranto sbanca Piacenza e salva la Superlega

La Gioiella Prisma sbanca il PalaBanca di Piacenza al tie break (23-25, 25-21, 21-25, 29-27, 13-15) garantendosi così la preziosa salvezza in Superlega. L’incontro, carico di tensione e determinazione, ha visto la squadra di Taranto sfidare con ardore una formidabile avversaria, riflettendo la volontà incrollabile dei giocatori di non arrendersi mai.

La partita è stata uno spettacolo di emozioni e passione, entrambe le squadre hanno lottato strenuamente per ogni punto. Nonostante Piacenza abbia effettuato una rimonta impressionante sul 12-18 del quarto set, la Gioiella Prisma Taranto ha dimostrato una straordinaria resistenza nel quinto set, guidata da una tattica impeccabile e dal talento eccezionale di Gutierrez, MVP con 32 punti.

Nonostante le difficoltà affrontate lungo il percorso della stagione, la determinazione inarrestabile e la dedizione assoluta della Gioiella Prisma Taranto hanno portato al raggiungimento dell’obiettivo cruciale della salvezza. Questa vittoria non è soltanto un trionfo per la squadra, ma anche un motivo di gioia e orgoglio per l’intera comunità tarantina, che ha sostenuto la squadra con passione.

Ora, con la salvezza assicurata, la Gioiella Prisma Taranto può proiettare lo sguardo fiducioso al futuro, pronta ad affrontare le sfide che verranno. Questo successo è un momento di celebrazione e gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, consolidando il legame tra la squadra e la calorosa comunità di Taranto.

“E’ stata un’annata difficile per me, ma è finita nel migliore dei modi – dice capitan Alletti -. Con una grande squadra come Piace za abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto e così è ancora più bello. Voglio dedicarla alla città e alla società che ha dimostrato di saper fare bene con poco, è un traguardo importantissimo per tutti noi, anche per la mia famiglia che mi è stata molto vicino”.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Gioiella Prisma Taranto 2-3 (23-25, 25-21, 21-25, 29-27, 13-15)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 2, Santos De Souza 7, Caneschi 11, Romanò 21, Leal 7, Alonso 8, Hoffer (L), Recine 9, Scanferla (L), Simon 6, Andringa 0, Dias 2. N.E. Gironi, Ricci. All. Anastasi.

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 3, Gutierrez 32, Gargiulo 12, Sala 1, Lanza 13, Jendryk 4, Luzzi (L), Alletti 1, Rizzo (L), Russell 8, Bonacchi 0, Raffaelli 2. N.E. Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.

ARBITRI: Curto, Salvati, Di Lorenzo.

NOTE – durata set: 32′, 29′, 29′, 37′, 20′; tot: 147′.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author