Picerno, Longo: “Buona gara e tre punti importantissimi”

FRANCAVILLA FNA – Emilio Longo, tecnico del Picerno, ha analizzato così la vittoria contro la Juve Stabia all’esordio in campionato: “È stata una buona gara, approcciata meglio dai nostri avversari. Però anche in quel periodo non abbiamo concesso tanto. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, avremmo dovuto sbloccarla prima. Ci prendiamo comunque tre punti importantissimi, contro una squadra ben organizzata e pronta all’impatto con la categoria e con individualità eccellenti. Siamo al 100% di quello che è il momento, ma sul tempo cresceremo ulteriormente. Oggi avevamo quattro nuovi ragazzi all’interno della rosa, il cambio ci deve dare il tempo di far assimilare alcuni concetti che poi verranno espressi al meglio in mezzo al campo”.

Sul mancato impiego di Maiorino: “Soffre da una problematica al ginocchio da due settimane, non si è allenato con la squadra per parecchio tempo e presto lo riavremo a disposizione. Ci avevo pensato di schierarlo nei minuti finali, ma siamo stati bravi a non metterlo in difficoltà”.

