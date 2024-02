Picerno – Crotone senza emozioni: termina a rete inviolate la sfida del “Curcio”

Il mezzo passo falso della Juve Stabia fermata in casa sullo zero a zero dal Brindisi potrebbe rappresentare, in partenza, uno spunto in più per i ragazzi di Emilio Longo di cercare la quarta vittoria consecutiva contro un Crotone che giunge in terra lucana da due pareggi e una sconfitta. Punti preziosissimi quindi in palio seppur dal peso specifico differente.

Partono bene i calabresi con Comi che dopo 60 secondi prova in rovesciata a sorprendere Merelli. Bisogna portare il cronometro al minuto 25 per segnalare la prima occasione dei padroni di casa con Santarcangelo che servito da Esposito prova un tiro al volo che va alto sulla traversa. Al 37esimo a provarci è Murano con un destro a giro dal limite che sporca i guantoni a Dini reattivo alla deviazione in corner. L’ultima occasione del primo tempo è ancora di marca melandrina con Pitarresi che allo scadere ci prova da fuori ma il tiro è centrale e di facile presa dell’estremo difensore crotonese.

Nella ripresa il Picerno scende in campo con maggiore determinazione. Al 67esimo Murano, spalleggiato da Gigliottì, prova un tiro dal limite ma trova Dini attento alla deviazione in calcio d’angolo. Dal successivo corner Ceccarelli cerca direttamente la porta ma è ancora il numero uno pitagorico a smanacciare e ad evitare che la palla termini sotto l’incrocio. All’80esimo Kostadinov subentrato a Gomez prova l’incornata da centro area ma Merelli è attento. L’ultima occasione del match capita sul destro di Ceccarelli che ci prova da fuori area ma trova la presa sicura di Dini.

Termina dunque a rete inviolate una gara che non ha regalato grandissime emozioni. L’impressione è stata quasi che entrambe le formazioni abbiano voluto accontentarsi del pareggio soprattutto se si volesse soppesare la forza offensiva dei due migliori attacchi del Campionato.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – CROTONE

Giovedì 15 febbraio 2024, ore 18.30, stadio “D. Curcio”: 26a Giornata Campionato Serie C – Girone C

PICERNO (4-2-3-1) Merelli; Albertini, Biasiol, Cadili, Guerra; Gallo, Pitarresi (85’ Ciko); Graziani (62’ Ceccarelli), Santarcangelo (62’ Albadoro), E. Esposito; Murano.

A disp.: Summa, A. Esposito, Pagliai, Allegretto, Maiorino, Petito, Savarese, Novella, D’Agostino).

All. Emilio Longo

CROTONE (3-5-2) Dini; Rispoli, Gigliotti, Loiacono; Tribuzzi, D’Angelo (76’ Bruzzaniti), Zanellato, D’Ursi (89’ Cantisani), Giron; Gomez (76’ Kostadinov), Comi (62’ Vitale).

A disp.: Valentini, D’Alterio, Bove, Battistini, Crialese, Leo, Costa).

All. Lamberto Zauli

Arbitro: Costanza (Agrigento)

Guardalinee: Allocco (Alba) –Morea (Molfetta)

Quarto Uomo: Vingo (Pisa)

AZ PICERNO 0 – 0 CROTONE

MARCATORI:

AMMONITI: 43’ Albertini, 58’ Zanellato, 81’ Loiacono, 86’ Esposito, 91’ Ceccarelli

ESPULSIONI:

CORNER: 4 – 4

RECUPERO: 1’ – 4’

SPETTATORI: 738

INCASSO: 3.632,00€

