Il Foggia in dieci castiga il Monopoli: Gagliano regala il successo dopo sei gare

In 10 contro 11 il Foggia porta a casa tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza. Gagliano a 15′ dalla fine stende il Monopoli e regala il successo ai rossoneri dopo sei giornate senza i tre punti. Il Monopoli si mangia le mani per aver gestito malissimo la superiorità numerica per 28′ e resta a 23 punti in classifica.

In cronaca: Cudini opta per un 3-4-3 con Vezzoni largo a sinistra e con Rolando, Santaniello e Millico a comporre il terzetto offensivo, Taurino replica con un 3-5-2 nel quale Grandolfo e Tommasini sono i due riferimenti avanzati. In cronaca. La prima chance è per i padroni di casa: è il minuto 4 quando Silvestro si ritrova la palla giusta sugli sviluppi di azione d’angolo ma con la testa da due passi spedisce a lato. La reazione degli ospiti non si fa attendere: al minuto 13 uno scambio libera al tiro Grandolfo che con il mancino costringe Perina agli straordinari. Sono le premesse della rete del vantaggio biancoverde che arriva sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo: protagonista Ardizzone che, all’esordio con la sua nuova maglia, sceglie bene il tempo dello stacco sul cross di Borello e con la testa infila l’incolpevole Perina. I rossoneri però non ci stanno e al minuto 26 pervengono all’immediato pareggio: un bel traversone di Vezzoni dalla sinistra pesca al centro dell’area Ercolani che con un preciso colpo di testa insacca per la rete dell’1-1. A quel punto i satanelli non si fermano e al minuto 36 sfiorano il 2-1 con un colpo di testa di Silvestro dall’interno dell’area su cross ben calibrato da Millico; pericolo sfumato per la squadra di Taurino, costretta però ad alzare bandiera bianca qualche istante dopo sulla pennellata di Rizzo che manda in porta Santaniello che, con un’autentica magia, calcia al volo e supera un sorpreso Gelmi.

La ripresa inizia con un’autentica follia di Silvestro che, già ammonito, al minuto 49 trattiene ingenuamente Tommasini e rimedia il secondo giallo. Foggia in dieci per praticamente un tempo. Gli ospiti provano ad approfittarne subito, ma al minuto 57 il mancino ravvicinato di Tommasini dal limite termina di poco a lato. Va meglio al minuto 62 a Viteritti che sfrutta alla perfezione un traversone di Barlocco e con il mancino al giro di prima intenzione beffa Perina. 2-2 ed emozioni infinite allo Zaccheria. Il Gabbiano, rinvigorito, sale in cattedra e al minuto 68 per poco non si riporta avanti, con Tommasini che dall’interno dell’area piccola manda altissimo non capitalizzando l’ennesima occasione creata da calcio piazzato. E’ solo un’illusione, però, perché dal nulla, nel miglior momento del Monopoli, sono i padroni di casa a passare nuovamente: al minuto 75 Millico mette al centro un cioccolatino per il neoentrato Gagliano che con la testa pesca l’angolino basso alla destra di Gelmi. Sfiora il pari il Monopoli all’85’: Vitale pesca La Vardera in area, Perina si rifugia in corner. Al primo dei cinque minuti di recupero biancoverdi ancora vicini al pareggio: Viteritti crossa per Arioli che di testa centra in pieno il palo. Non c’è più tempo. Il Foggia torna a respirare, per il Monopoli adesso si fa davvero dura.

