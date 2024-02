Serie C/C, gli arbitri designati per la 27a Giornata

Gli arbitri designati per la 27a Giornata del Girone C della Serie C.

CERIGNOLA-MONTEROSI: Stefano Milone di Taurianova

Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Leonardo Tesi di Padova

IV: Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco

AVELLINO-CASERTANA: Stefano Nicolini di Brescia

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Alessandro Parisi di Bari

IV: Andrea Ancora di Roma 1

BRINDISI-FOGGIA: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Matteo Taverna di Bergamo

IV: Stefano Striamo di Salerno

CATANIA-JUVE STABIA: Marco Emmanuele di Pisa

Assistenti: Marco Cerilli di Latina e Fabio Catani di Fermo

IV: Enrico Gemelli di Messina

CROTONE-TARANTO: Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Nicolò Moroni di Treviglio

IV: Giuseppe Mucera di Palermo

GIUGLIANO-MESSINA: Francesco D’Eusanio di Faenza

Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano e Cosimo Schirinzi di Casarano

IV: Leonardo Falleni di Livorno

MONOPOLI-LATINA: Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Marco Porcheddu di Oristano e Glauco Zanellati di Seregno

IV: Alessandro Femia di Locri

PICERNO-BENEVENTO: Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Michele Colavito di Bari

IV: Simone Gauzolino Torino

SORRENTO-VIRTUS FRANCAVILLA: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Matteo Gentile di Isernia e Bruno Galigani di Sondrio

IV: Marco Giordano di Matera

TURRIS-POTENZA: Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Davide Conti di Seregno e Michele Piatti di Como

IV: Fabio Franzò di Siracusa

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author