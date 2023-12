Picerno-Casertana, gara vietata alla tifoseria ospite

A causa dei disordini verificatisi nella partita Casertana-Foggia, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha segnalato la possibilità di disordini anche per l’incontro Picerno-Casertana, in programma alle 17.00 di venerdì 8 dicembre. Pertanto, Michele Campanaro, prefetto di Potenza, di comune accordo con il Comitato e il Questore, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti per la partita agli abitanti della provincia di Caserta, per evitare possibili gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

