Calciomercato: Il Termoli pesca in Puglia, nel mirino Burzio e Longo

Per uscire dalla difficile situazione in cui si trova, penultima con 12 punti in classifica, il Termoli è disposta a tutto. Infatti, la società molisana starebbe pensando ad un doppio, importante, colpo in entrata. I nomi valutati sarebbero quelli di Lorenzo Longo, attualmente al Gravina ed centrocampista ex Bari e Taranto, e di Pablo Burzio, attaccante argentino dell’Andria. Due giocatori di assoluto livello per continuare a sperare nella salvezza e inseguire il sogno di rimanere in Serie D. A Termoli si è disposti a tutto.

