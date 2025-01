Picerno, a un passo l’arrivo di Marco Manetta

Marco Manetta è pronto a salpare da Messina. Il difensore ex Taranto, infatti, potrebbe presto lasciare i peloritani, con i quali ha collezionato 20 presenze in questo avvio di stagione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrale classe ’91 sarebbe ad un passo dalla firma con il Picerno, restando dunque nel Girone C. Manetta andrebbe a rafforzare il reparto arretrato della squadra di Tomei, il quale potrebbe invece salutare Gilli, diretto verso l’Arezzo.

