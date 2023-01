LECCE – Per la gara di venerdì sera al Via del Mare contro la Salernitana, visto le numerose richieste pervenute, la società ha stabilito di mettere in vendita tutti i posti solitamente inutilizzati circa 2.000 a ridotta visibilità.

Si ricorda che per effetto delle determinazioni adottate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in tutti i settori dello stadio (a eccezione del settore Ospiti) è in vigore il divieto di vendita e cambio utilizzatore ai tifosi residenti nella Provincia di Salerno.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di martedì 24 gennaio sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

A tal fine, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito (dal compimento del 7° anno di età è obbligatorio il titolo di accesso).

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email