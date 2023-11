Pene più severe per chi aggredisce o minaccia le forze dell’ordine

«Mesi fa abbiamo lanciato una petizione online finalizzata alla raccolta di firme a supporto della proposta di legge presentata dall’onorevole di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, che chiedeva l’inasprimento delle pene per chi aggredisce o minaccia le forze dell’ordine. Quella proposta oggi si è concretizzata grazie al cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” approvato in Consiglio dei Ministri, che prevede più tutele per le forze dell’ordine in caso di violenza e condotte offensive. Una legge che attendevamo da tempo e che finalmente restituisce dignità alle migliaia di uomini e donne in uniforme che servono lo Stato». È il commento di Nicola Magno, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«La petizione fu lanciata proprio dalla segreteria regionale Puglia di NSC e siamo ben lieti – prosegue Magno – di vederla in concreto. Finalmente chi pensa di essere al di sopra della legge, inveendo contro lo Stato che rappresentiamo, pagherà per quanto commesso. Se le aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine in quest’ultimo periodo erano all’ordine del giorno è proprio a causa della dilagante impunità che permetteva ai delinquenti di sputarci addosso in assoluta tranquillità», conclude Magno.

«Il provvedimento introduce un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria con un ulteriore aggravamento di pena per lesioni cagionate nei loro confronti – dice l’onorevole Giovanni Maiorano -. Dietro ogni divisa c’è un uomo, una donna, un padre, una madre, una famiglia. Ci sono persone perbene che si impegnano con tanto sacrificio e dedizione al servizio del Paese. A noi il compito di tutelare chi rappresenta lo Stato e lavora ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini e delle nostre comunità».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp