Paura a Brindisi, incendio in un appartamento

Paura nella notte a Brindisi. Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Pastrengo, al civico 52 provocando preoccupazione tra i residenti che hanno momentaneamente abbandonato lo stabile. Fondamentale il pronto intervento dei Vigili del Fuoco grazie ai quali l’allarme è rientrato dopo circa un’ora. Fortunatamente non si sono registrati feriti. L’edificio, da quanto appreso non ha riportato danno strutturali.

