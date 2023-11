Brindisi: Danucci verso la riconferma, rottura con Valentini

Ribaltone in casa Brindisi, dopo l’esonero che sembrava ormai imminente per il tecnico Danucci la dirigenza biancazzurro (in silenzio dal post gara di Avellino) avrebbe deciso di confermare la fiducia all’allenatore biancazzurro e a pagare sarebbe invece il direttore generale Pierluigi Valentini con una vera e propria rottura del rapporto tra le parti. Le prossime ore saranno decisive per la conferma di questa clamorosa indiscrezione.

Davide Cucinelli

