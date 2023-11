Spacciava droga nel centro storico di Ostuni: una donna è stata arrestata dalla polizia perché trovata in possesso di ben 250 grammi di cocaina.

Durante i controlli per le vie del centro cittadino i poliziotti del commissariato di Ostuni e della squadra mobile hanno notato la donna entrare e uscire più volte e con fare sospetto da una struttura ricettiva del centro storico, per poi dirigersi a casa di noti pregiudicati del posto.

Insospettiti gli agenti l’hanno fermata e perquisita: nascosti nel reggiseno, la donna nascondeva tre involucri di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare nel luogo dove la donna lavorava saltuariamente, ha consentito di rinvenire altri tre involucri di sostanza stupefacente occultati in alcune ciotole di riso. I primissimi accertamenti hanno consentito di appurare che la sostanza dal peso lordo di 250 grammi circa era cocaina di ottima qualità e che avrebbe fruttato un guadagno di certo maggiore ai ventimila euro nelle piazze di spaccio della Città bianca, una volta preparata con altre sostanze da taglio.

