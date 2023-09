Parma-Bari, Mignani: “Non mi è piaciuto l’approccio alla gara”

PARMA – Mister Mignani analizza cosi la prestazione del Bari contro il Parma: “Non mi è piaciuto l’inizio della partita. Probabilmente abbiamo sofferto la fisicità del Parma che è una squadra completa. Perché ha fisicità, rapidità, forza. Nella ripresa ce la siamo giocata e poteva venire fuori un risultato diverso. Non è mancata voglia e personalità. Avvio ad handicap? Bisogna trasmettere coraggio e personalità ai ragazzi. Serve lavorare sulla loro testa. Tolto il primo quarto d’ora, le cose sono andate meglio. Mi dispiace per il ko, se fosse venuto fuori un risultato diverso non avremmo rubato nulla”.

Sui singoli: “Nasti credo fosse molto stanco, ha giocato tantissimo. Sta migliorando Aramu, mi è piaciuto tanto e può darci una grossa mano. Diaw sta bene ma non benissimo. Pensavo potesse allungare la squadra. I gol subiti? Si prendono, quando si gioca contro avversari di questo genere è cosi. Il primo segnato da loro è stato molto bello e a volte bisogna stringere la mano ai nostri avversari. Ma pensare di non concedere occasioni a questa squadra era un esercizio difficile”.

I tifosi chiedono di meritare di più, a fine partita: “La squadra cerca di dare tutto quello che ha, capisco il malcontento a fine partita. Noi cerchiamo di andare in campo per cercare di vincere. Ma non posso dire che i ragazzi non si siano impegnati. La classifica non la guardavo l’anno scorso e non la guardo neppure adesso”.

