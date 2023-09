Monopoli, Tomei: “La mia squadra gioca a calcio, felice della prestazione”

CASERTA – Un Monopoli generoso e propositivo pareggia in terra casertana. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoverde Francesco Tomei nella sala stampa del “Pinto”: “Bellissima partita, entrambe le squadre hanno giocato a calcio e sono molto contento della prestazione dei miei. Dopo alcune difficoltà iniziali abbiamo dettato il gioco, palleggiato bene e creato tanti presupposti senza però concretizzare. Quattro partite in otto giorni sono tante, abbiamo viaggiato e non eravamo freschissimi. Faccio i complimenti anche alla Casertana, formazione propositiva seppur costruita da poco”.

Tomei ha parole di elogio nei confronti della sua squadra: “La prestazione della squadra mi soddisfa, costruiamo dal basso e giochiamo, è la nostra filosofia di calcio. Giochiamo sempre per vincere ed a viso aperto, ad Avellino abbiamo fatto un primo tempo eccezionale contro una squadra fuori categoria per poi prendere quattro gol. Abbiamo metabolizzato e siamo venuti qua per reagire, senza fare assolutamente le barricate. Risultato? Venivamo da una brutta sconfitta, fare punti è sempre la medicina migliore. Potevamo vincere ma ci prendiamo questo pareggio, siamo consapevoli di poter giocare a viso aperto contro tutti. Adesso cerchiamo di vincere a Castellammare per poi farci un bel weekend in costiera a Positano (ride n.d.r.)”

