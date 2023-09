Casertana, Cangelosi: “Poco tempo per allenarci, per vincere non bastano i nomi”

CASERTA – Quarto pareggio in quattro gare disputate per la Casertana, fermata sull’1-1 dal Monopoli nel recupero della prima giornata. Questo il commento del tecnico rossoblù Vincenzo Cangelosi: “Ho sempre detto che fino a fine ottobre, per noi, sarà un cammino difficile. La gente si è illusa con le prime tre prestazioni ma mi aspettavo anche un passaggio a vuoto, dobbiamo soffrire e non c’è niente da fare. Oggi abbiamo fatto fatica, nel secondo tempo la partita però è stata equilibrata e noi abbiamo avuto più occasioni. Abbiamo fatto un altro punto, anche se qualcuno può storcere il naso, ma questa non è la Serie D. L’anno scorso eravamo i più forti ed eravamo abituati a vincere, quest’anno è più difficile e dobbiamo resistere fino alla fine di ottobre. Importante aver chiuso le prime quattro gare senza perdere. Non ci alleniamo perchè non abbiamo tempo, possono capitare partite meno belle e c’è poco da fare. La situazione è questa, non possiamo vincere solo con i nomi”.

