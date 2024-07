Parigi, fioretto: Macchi è strepitoso, ma l’oro va a Cheung

Superba prestazione del debuttante olimpico Filippo Macchi nel fioretto maschile, che ha tenuto testa al veterano campione di Hong Kong, Cheung. La finale si è decisa all’ultima stoccata sul 14-14, in un finale al cardiopalma. Dopo tre incertezze, gli arbitri hanno assegnato l’oro a Cheung.

Filippo Macchi, nonostante l’ottima prova, non è riuscito a strappare l’oro al campione olimpico di Tokyo e numero 3 del mondo. Nella prima manche, dopo un iniziale svantaggio, l’azzurro è stato bravo a prendere l’iniziativa e a rimanere incollato al cinese fino al pareggio per 4-4. Successivamente, il fiorettista di Hong Kong si è portato in vantaggio sul 22enne pisano per 10-6.

Il portacolori delle Fiamme Oro ha reagito trovando una strepitosa parità sul 10-10, per poi recuperare nuovamente sul 11-11. Macchi ha chiesto il video per una stoccata di Cheung data valida, confermata poi dall’arbitro di Taipei, ma è riuscito comunque a riportarsi in parità 12-12. Il fiorettista toscano ha poi trovato un’altra grande parata e risposta, portandosi in vantaggio 13-12, poi 14-12. Cheung, però, ha utilizzato tutta la sua esperienza per ritrovare la parità.

Si è arrivati così all’ultima stoccata. Entrambi hanno esultato, ma l’arbitro non se l’è sentita di decidere, dichiarando il colpo non valido. Dopo un altro colpo di Cheung, si è tornati al video, ma anche questa volta gli arbitri non hanno preso una decisione. Al terzo colpo, entrambi hanno esultato di nuovo, e stavolta gli arbitri hanno assegnato la vittoria a Cheung. Secondo oro per lui, ma straordinaria prova di Macchi.

