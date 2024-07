Parigi 2024, trap: il tarantino De Filippis ancora in corsa per la finale

La gara di Trap maschile dell’Olimpiade di Parigi è iniziata in maniera positiva per gli azzurri. Al termine dei 75 lanci, la classifica provvisoria è guidata dallo svedese Richard Levin-Andersson e dall’australiano James Willet, gli unici due tiratori che sono andati a riposo con un solo errore e il totale di 75 punti. Con 73/75 li tallonano otto tiratori tra cui Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. Da 72/75 ripartirà Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto.

“Giornata positiva, anche se poteva essere migliore, soprattutto per l’errore di Pellielo sul 25° piattello in seconda batteria. Un errore anche banale, ma è venuto e ce lo teniamo – ha spiegato Marco Conti, dt della Fossa Olimpica –. Poi per i due zeri in terza batteria di De Filippis, causati da due fuori tempo. Tre errori che accettiamo e pensiamo a domani. Serviranno due 50 per i nostri due tiratori, forse per Giovanni potrebbe anche bastare un 49 perché credo che con 122 si possa entrare in finale. Ma non facciamo calcoli. I ragazzi riposeranno bene stanotte e daranno tutto il loro meglio domani”.

Il programma prevede altri 50 piattelli a partire dalle 9.30. A dare il via alla seconda giornata di gara sarà De Filippis con i primi 25 piattelli al campo C, quello in cui oggi ha avuto le maggiori esitazioni, seguito alle ore 10.00 sullo stesso campo da Pellielo. L’ultima serie di gara i nostri la disputeranno sul campo B a partire dalle ore 12.00 con De Filippis e dalle 12.30 con Pellielo.

I migliori sei tiratori al termine dei 125 lanci si sfideranno nella finale, in programma a partire dalle ore 15.30.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author