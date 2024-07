Parigi 2024: Samele ko con Sangyk, niente finale per l’oro

Niente finale per l’oro per Luigi Samele ai Giochi di Parigi. L’azzurro della sciabola, azzurro ai Giochi di Tokyo, è stato battuto in semifinale dal sudcoreano Oh Sanguk 15-5. Ora affronterà l’egiziano Ziad Elsissy nella sfida per il bronzo.

Dopo l’equilibrio iniziale, Sanguk mette a segno undici punti consecutivi e schianta Luigi Samele 15-5, non lasciando alcuno scampo dopo l’intervallo (parziale di 7-1). Il coreano si rivela ancora una volta bestia nera per il foggiano, che a questo punto si giocherà il bronzo. La finale per l’oro sarà Ferjani-Oh.

