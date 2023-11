Palo del Colle, spari davanti al bar: indagano i carabinieri

PALO DEL COLLE – Sparatoria nella tarda mattinata, intorno alle 13, in viale Mediterraneo, zona Spirito Santo a Palo del Colle, nel Barese. L’episodio davanti al bar Caffè Re Nero, proprio alla fine dell’arteria stradale. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i colleghi della Compagnia di Modugno che hanno subito limitato la zona e iniziato a repertare i bossoli trovati sull’asfalto. Secondo le primissime rilevazioni, sarebbero almeno 10 i colpi esplosi ma non si esclude che possano essere di più. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari. A quanto pare non si sarebbero feriti non essendoci tracce di sangue sull’asfalto.

(notizia in aggiornamento)

