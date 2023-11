Passeggiava per Oria con una pistola, arrestato

Alla vista dei carabinieri, avrebbe dato segni di nervosismo. Alla specifica domanda, il 28enne non ha fornito alcuna valida motivazione riguardante il possesso della pistola e, da una più approfondita verifica, i militari hanno accertato che era privo della specifica autorizzazione a tenere addosso una qualunque arma, pertanto è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di domiciliari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp