Taranto: infarto a bordo di una nave, salvato dai sanitari del 118

Ha un infarto a bordo di una nave ormeggiata nel Porto di Taranto e viene salvato dal pronto intervento dei sanitari del 118. Brutta avventura per un uomo, italiano, nella mattinata di giovedì 16 novembre: mentre lavorava su un’imbarcazione è stato colto da malore. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, però, si sono resi conto di non poter intervenire direttamente sulla nave per via dei passaggi troppo stretti. Così, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a portare a terra l’uomo. Subito soccorso, è stato rianimato con il defibrillatore: ci sono volute quattro “scariche” perché la vittima riprendesse conoscenza e respirasse autonomamente. Vigile e cosciente, è stato poi trasportato all’ospedale SS Annunziata, dove è stato ricoverato per tutti gli accertamenti

