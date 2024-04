Palmese-Manfredonia, sconfitta e penalizzazione per entrambe

In virtù dell’Art. 53 comma 2 NOIF, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare Palmese e Manfredonia con la sconfitta della partita con un punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per entrambe.

La gara era stata interrotta al 59’ minuto per un malore che aveva colpiva un tifoso locale, richiedendo l’intervento immediato dei sanitari in Tribuna.

Dopo una breve sospensione per permettere il soccorso, la partita poteva riprendere regolarmente, come attestato anche dal referto dell’arbitro. Tuttavia, nonostante le condizioni favorevoli, i capitani delle due squadre si sono rifiutati di continuare a giocare costringendo il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

🟩 Altamura 65

🟦 Martina 58

🟦 Fidelis Andria 55

🟦 Nardò 53

🟦 Casarano 51

⬜️ Matera 45

⬜️ Gelbison 42

⬜️ Paganese 42

⬜️ Palmese (-1) 39

⬜️ Rotonda 38

⬜️ Manfredonia (-1) 36

⬜️ Fasano 35

🟧 Gravina 33

🟧 Gallipoli 31

🟧 Barletta 29

🟧 Angri 29

🟪 Bitonto 24

🟪 Santa Maria Cilento 22

Legenda

🟩 promossa in Serie C

🟦 playoff

🟧 playout

🟪 retrocessa in Eccellenza

⬛️ risultato finale

🟥 calciatore espulso

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author