Matera, contatti con De Sanzo per la panchina

Dopo l’addio con Luigi Panarelli, il Matera ha deciso di affidarsi ad un altro allenatore esperto. Sembra scartata, dunque, l’ipotesi della soluzione interna. Da indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, il ds Figliomeni sarebbe in contatto con Fabio De Sanzo, ex Acireale, Gelbison e Paganese.

I due sono legati da un grande rapporto. Figliomeni fu uno dei pilastri dell’Acireale del 2021, quello che proprio – con Fabio De Sanzo in panchina – si giocò la promozione in Serie C fino alle ultime giornate e arrivò in finale playoff (poi persa) contro la Cavese. Al termine di quella stagione Figliomeni passò proprio dall’Acireale al Matera, per poi diventare DS una volta ritirato. Nel suo nuovo ruolo a Matera tra l’altro ha già portato tanti ex di quell’Acireale (Francesco Russo, Gianmarco Piccioni, Mattia Tumminelli).

