La pallavolo “allena” il team di Pugliapromozione

BARI – Dinamica del giudizio, gestione dello stress, l’importanza del ruolo e la fiducia, la gestione della zona di conflitto. Quattro giornate e quattro temi in cui apprendere come passare la palla al compagno di squadra, per riuscire a portare più risultatati finali per tutto il team. Hanno preso il via, nel campo di pallavolo del Cus Bari e insieme ai suoi giocatori, le giornate di “allenamento” di corpo e mente del personale dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione con il coach della Nazionale Fefè De Giorgi.

Per l’agenzia, “le giornate di team building saranno un’esperienza sportiva, motivazionale, divertente per garantire il benessere dei dipendenti a favore della produttività, ad elevato valore formativo, secondo la filosofia dello sport e del team che, da sempre, guida il coach Fefè De Giorgi”.

“L’evoluzione di un’organizzazione aziendale si caratterizza per la valorizzazione delle risorse umane: la generosità, la fiducia, la capacità di unire serietà e divertimento rappresentano i capisaldi senza compromettere la credibilità del ruolo – ha sottolineato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -. Sulla base dell’unicità ed esclusività dell’esperienza di allenamento del coach De Giorgi, così realizziamo un percorso motivazionale per il personale di Pugliapromozione, che permetterà di valorizzare il talento a favore dello spirito di squadra, mediante metodo e gestione della leadership”.

