Imprese e innovazione, tappa pugliese per Innovation days a Bari

BARI – Innovazione e sostenibilità, i driver scelti dalle imprese pugliesi; le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e dal deep tech; il trasporto aereo supporto della crescita del sistema economico regionale; la leva del Private Capital e i finanziamenti per l’innovazione dell’azienda; il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile e alle start up innovative; l’accesso al credito delle Pmi per accrescerne produttività, investimenti e fatturato.

Di questo si è parlato nella tappa barese dell’Innovation Days, la manifestazione organizzata dal Gruppo Il Sole24Ore in collaborazione con Confindustria Giovani. I massimi esperti della regione, i player e gli stakeholder si sono confrontati su una serie di temi che riguardano l’innovazione tecnologica e i processi produttivi all’avanguardia tanto che secondo l’Indice dell’economia e della società digitali, il 70% delle piccole e medie imprese ha un’intensità digitale di base sopra la media europea (69%), superiore di un punto anche a quella delle francesi. Esistono, tuttavia, ancora ampi spazi di miglioramento.

