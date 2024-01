Pallanuoto, Waterpolo Bari pareggia la prima partita casalinga

La Waterpolo Bari non va oltre il pareggio (8 a 8) nella sfida casalinga contro Rn Roma Vis Nova ma resta comunque al secondo posto del girone 3 del campionato nazionale di Serie B di pallanuoto, se pur distante quattro lunghezze dalla capolista Pescara.

Il quinto turno del torneo ha visto i ragazzi allenati da Paolo Baiardini dover fronteggiare un avversario temibile che si è dimostrato in gran forma, come dimostra non solo il risultato ma l’intero andamento della partita che ha visto capitan Gigi Foglio e compagni quasi sempre costretti a inseguire nei parziali. Un andamento che si è trascinato fino alla quarta frazione, che ha visto i biancorossi dover recuperare anche due lunghezze a metà tempo. Bravi comunque i ragazzi del tecnico dello staff della Nazionale a non disunirsi e a rimontare prima dal 5 a 7 e poi fino all’8 a 8 a poco più di un minuto dalla sirena finale.

Per il resto la partita è stata equilibrata, con la Waterpolo Bari in grado di sorpassare i capitolini fino al più 2 (5 a 3) solo a inizio terzo quarto. Unica fase di gioco con i ragazzi di casa in avanti, seguita però da un parziale di quattro reti consecutive degli avversari a cavallo delle due ultime frazioni. Tanto agonismo, qualche pregevole manovra e gesto tecnico e anche diversi errori hanno caratterizzato un incontro piacevole da guardare per il pubblico sugli spalti della Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, dove i biancorossi giocano le sfide casalinghe per l’indisponibilità dello Stadio del Nuoto.

“Partita di grande ritmo e intensità – conferma a fine gara Baiardini -. La Rari Nantes Roma Vis Nova ottimamente allenata si è presentata per non renderci la vita facile e ci è riuscita. Ad eccezione di inizio terzo tempo li abbiamo sempre rincorsi nel punteggio e nel gioco. Dobbiamo cambiare atteggiamento nelle partite se vogliamo fare un buon campionato. Siamo ancora imbattuti ma questa non è la strada corretta per un campionato importante. Ci manca lucidità sotto porta e nelle letture offensive, ci è mancata la gestione della parte finale dell’attacco causando un impreparazione difensiva di rincorsa sugli avversari”.

La Waterpolo tornerà in vasca sabato 27 gennaio alle 16.45 quando affronterà in trasferta un’altra squadra della capitale, la Libertas Roma Eur Pallanuoto per la sesta giornata del campionato.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3)

PALLANUOTO MASCHILE 5° GIORNATA Sabato 20 dicembre Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Waterpolo Bari – Rari Nantes Roma Vis Nova 8 – 8 (1-2, 2-1, 2-3, 3-2)

