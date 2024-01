Futsal B/M, Bernalda sbaglia troppo e Acri non perdona

Brucia per le modalità la pesante sconfitta incassata dal Bernalda Futsal sul terreno del cinico AcriM troppe occasioni da rete mancate da Gallitelli e compagni imprecisi per tutto l’arco del match, da parte sua l’Acri si è mostrata compagine sorniona ed equilibrata abile nei momenti topici della gara.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: De Pizzo, Laurenzana, Sali, Grossi, Gallitelli. Sul fronte opposto l’Acri con: Gallo, Rengifo, Perri, Gerbasi, Riconosciuto.

I padroni di casa partono subito in avanti e sono pericolosi con De Pizzo costretto ad intervenire in un paio di circostanze ma è il Bernalda a passare in vantaggio grazie a Laurenzana abile a capitalizzare un’azione partita da rimessa laterale per lo 0-1. I lucani insistono costruendo altre due occasioni con D’Onofrio e Gallitelli (palla ribattuta provvidenzialmente da un avversario).

L’Acri reagisce e coglie una traversa con una sventola di Riconosciuto, sul fronte opposto il Bernalda crea altre due opportunità da rete, entrambe con Laurenzana ma è abile il portiere Gallo ad opporsi. L’Acri riesce a pervenire al pareggio grazie al gol realizzato da Rengifo che risolve un’azione insistita dei padroni di casa per 1-1, da parte sua il Bernalda è ficcante in ripartenza e passa nuovamente in vantaggio sull’asse Laurenzana- Grossi con quest’ultimo che insacca per 1-2. I lucani insistono: il tiro di Gallitelli viene provvidenzialmente deviato dal portiere da Gallo. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio bernaldese.

Nella ripresa il Bernalda sfiora il tris con Gallitelli che coglie l’incrocio dei pali con la deviazione del portiere Gallo ma è l’Acri a trovare il pareggio con Perri per il 2-2. Il Bernalda impegna Gallo ancora una volta con Gallitelli, sul fronte opposto Rengifo sfrutta una disattenzione difensiva bernaldese per griffare il 3-2. I lucani reagiscono e sono pericolosi soprattutto con le conclusioni dalla media e lunga distanza di Laurenzana (2 volte), Gallitelli, D’Onofrio e Grossi: in tutte le circostanze la sfera è di poco fuori misura.

Il tecnico Volpini si gioca la carta del quinto di movimento (Benedetto) lo stesso pivot ci prova da posizione defilata, Gallo ribatte. L’Acri sfiora la rete da distanza siderale con Rengifo con la palla che finisce di poco al lato. Poco dopo il Bernalda manca la rete del pari: Laurenzana supera Gallo ma D’Onofrio arriva in ritardo e non riesce a mettere la sfera in rete. Gol mancato-gol subito con l’Acri abile a capitalizzare una punizione di Riconosciuto per il 4-2, i locali chiudono definitivamente i conti sfruttando l’assetto sbilanciato dei ragazzi di Volpini con il quinto di movimento: Gerbasi effettua un pallonetto che Grossi di testa, nel tentativo di salvare disperatamente, devia nella propria rete per il 5-2 finale.

ACRI-BERNALDA 5-2

Marcatori: sequenza reti primo tempo: Laurenzana (B) 0-1, Rengifo (A) 1-1, Grossi (B) 1-2, secondo tempo: Perri (A) 2-2, Rengifo (A) 3-2, Riconosciuto (A) 4-2, autorete Grossi (A) 5-2.

CITTA’ DI ACRI: 1) Gallo, 3) Abate, 7) Perri , 8) Giudice, 9) Gerbasi 11) Rengifo, 12) Riconosciuto , 18) Montuoso, 19) Chimento, 21)Passafaro, 23) Mannella, 30) Rovito. All. Basile.

BERNALDA FUTSAL: 2)Lovecchio, 4)Laurenzana 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello 9) Carella 10)Gallitelli, 11) Grossi, 12) De Pizzo, 24) Di Giorgio, 99) Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1^ Musci di Molfetta, 2^ Ciniero di Brindisi, cronometrista: Basile di Rossano.

Ammoniti: Regifo (A), Gallo (A), Laurenzana (B).

