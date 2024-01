Futsal B/F, quarto successo consecutivo per la WFC Grottaglie

Quarto successo consecutivo, per la Woman Grottaglie che domenica pomeriggio si è sbarazzata dell’ostica Nox Molfetta per 2-0. È successo tutto nel primo tempo: Calendi e Giliberto, oltre a una super Cordaro, permettono alle biancoazzurre di trionfare e lanciarsi nelle parti più nobili della graduatoria.

“Questo successo è merito del tecnico Berardi, che ha lavorato tutta la settimana per preparare al meglio questa sfida e il risultato si è visto sul campo”, dice Antonio Maggi, preparatore dei portieri, che aggiunge. Cerchiamo di vivere alla giornata senza guardare la classifica. Sappiamo che dobbiamo cercare di fare più punti possibili indipendentemente dell’avversario”.

”Sono contento della prestazione di squadra le ragazze hanno lottato – continua Maggi -. Si può e si deve ancora migliorare perché anche domenica abbiamo concesso qualcosa in più agli avversari. Ora abbiamo due settimane per analizzare e correggere gli errori”.

”I nostri portieri? Sono molto soddisfatto di come stanno rispondendo: si sono fatte trovare pronte tutte e tre. Lavoriamo sempre per migliorare e non posso che essere felice”, conclude Maggi.

WOMAN GROTTAGLIE-NOX MOLFETTA 2-0

Marcatrici: Calendi e Giliberto.

WOMAN GROTTAGLIE: Cordaro (K), Linzalone, Calendi, Gea, Giliberto, Lacirignola, Marangione, Marzella, Palmitessa, Pegue, Pulli, Russo. Coach Berardi.

NOX MOLFETTA: Narsete, Dell’Ernia (K), Pati, Russo, Mezzatesta, Cangiano, Mazzuoccolo, Guercia, Prestes, Tempesta, Liuzzo, Nunes. Coach De Bari.

Ammonite: Lacirignola (G), Pegue (G), Dell’Ernia (M) Espulsa: Russo (M).

