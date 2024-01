Futsal C/F, Real Statte poco concreto, Noci ne approfitta

Sconfitta per il Real Statte contro il Noci, la formazione rossoblù perde in casa per quattro a due. A segno Giungato e Girardi per la formazione tarantina: la prima aveva portato in vantaggio il team allenato da Concetta Labonia. Girardi invece aveva realizzato il momentaneo 2-2.

Questo è il pensiero del tecnico Concetta Labonia al termine della partita: “Abbiamo sbagliato ancora tanto, ma faccio i complimenti alle mie ragazze per essersi confrontate contro un avversario sicuramente di valore, con cui congratularsi sia per il garbo che per il modo con cui hanno affrontato la sfida. Per quanto concerne il nostro lavoro, siamo comunque in crescita, anche se va risolto immediatamente il problema della concretezza. Se non riusciremo a superarlo, non ai potrà fare un passo avanti. Dispiace per alcune scelte arbitrali discutibili che ci hanno penalizzato, ma dobbiamo andare avanti e lasciarci alle spalle queste difficoltà”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author