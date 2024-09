Pallamano, Ehf European Cup: Conversano prepara il ritorno contro i norvegesi del Drammen

Dopo la sconfitta casalinga patita sabato scorso, i biancoverdi di Alessandro Tarafino, voleranno sabato pomeriggio in direzione Oslo per disputare il match di ritorno contro i padroni di casa del Drammen, domenica alle 18.

Nonostante le chance di passaggio del turno siano abbastanza ridotte, Conversano deve sfruttare al massimo l’impegno internazionale per lavorare sugli errori della gara d’andata ripartendo dalle diverse note positive intraviste al Pala San Giacomo.

Un banco di prova certamente impegnativo ma altrettanto stimolante per Lupo e compagni contro una delle squadre più attrezzate per la vittoria finale del torneo: “Abbiamo affrontato una squadra di livello molto alto – commenta il pivot Midtun – sicuramente un livello molto più alto rispetto al campionato italiano. Tuttavia possiamo migliorare molti aspetti quali sfruttare meglio le occasioni offensive e ripiegare in difesa molto più velocemente. Andiamo in Norvegia adesso consci del livello dell’avversario ma dobbiamo provare a giocar meglio rispetto alla gara di andata. Siamo una squadra nuova per molti elementi e quindi abbiamo bisogno di tempo ma sono convinto che affrontare questo tipo di partite può solo farci crescere in vista del campionato italiano che resta il nostro grande obiettivo!”

L’appuntamento per tutti i sostenitori biancoverdi è domenica 22 settembre alle ore 18.00 presso la Drammenshallen in Dramen. La gara verrà trasmessa sul everyplay.live solo sul territorio norvegese. Seguiranno aggiornamenti su eventuali ulteriori modalità di streaming.

