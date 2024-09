Pallamano A/Gold: Fasano a Cassano Magnago per allungare la striscia

Messa alle spalle la bella vittoria di Secchia Rubiera, la Junior Fasano si appresta alla seconda gara consecutiva lontana dalle mura amiche, fissata per le ore 17.15 di sabato, 21 settembre, in casa del Cassano Magnago.

La forte squadra lombarda, allenata da Matteo Bellotti, ha conquistato una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate e, forte di una rosa giovane e competitiva, nella quale figurano atleti di assoluto valore come Giacomo Savini, Alessio Moretti, Federico Mazza ed il nuovo arrivato Gianluca Dapiran, è indubbiamente tra le favorite per la conquista di un piazzamento Play-Off.

La sfida del Pala Tacca non sarà dunque semplice per Zeljko Beharevic e compagni, comunque desiderosi di dar seguito al risultato positivo dello scorso weekend: “Incontreremo una squadra davvero tosta, forte e affiatata, che gioca insieme da tanto tempo e che vanta elementi di spessore – dichiara coach Domenico Iaia -, ma nonostante qualche acciacco lotteremo per metterli in difficoltà, facendo leva sul grande spirito del nostro gruppo, che tanto impegno fa emergere negli allenamenti e che possiede qualità importanti”.

La partita, che sarà arbitrata dai sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino (con la presenza del commissario sig. Dario Fabbian), sarà trasmessa in diretta streaming sul canale di PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=2Se-YvJHpyU).

