Pallamano A2/F, Conversano a Trapani per strappare punti

Riprenderà domenica 1 dicembre il campionato di Serie A2 femminile, fermo nelle scorse settimane per dar spazio alla nazionale Under 17 allenata da Esteban Alonso.

Lo stesso tecnico spagnolo, rientrato dalla parentesi turca che lo ha visto coinvolto assieme a Donatella Giannini e Sissi Berardi, ha iniziato subito a preparare l’impegno di Trapani con una squadra giovane, ma con pronunciate ambizioni di vertice.

La squadra trapanese annovera tra le proprie file le ex conversanesi De Marinis e L’abbate e ha iniziato il campionato con due vittorie ampie contro le altre due formazioni siciliane Mattroina ed Halikada.

Conversano dal canto suo vuole provare a strappar punti su un campo tradizionalmente ostico per dare continuità alla vittoria contro Mugello conquistata prima della pausa per le nazionali.

Intero roster a disposizione per Esteban Alonso che può contare da quest’anno anche sul rientro di Carmen Caccioppoli, giocatrice conversanese tornata a casa dopo l’esperienza con il Ferrara: “Non posso dire che il rientro sia stato semplice perché comunque tendo a lasciare il cuore ovunque vada, ma avevo voglia di tornare a casa e dare il mio apporto a questa giovane squadra. Infatti, questa per me è un gruppo completamente nuovo, eccetto alcune veterane con cui sono cresciuta. La combo gioventù più esperienza, con la giusta mentalità dà solo buoni frutti. Durante la pausa ne abbiamo approfittato per fare qualche partitella in più, che aiuta sempre a raffinare il gioco di squadra – conclude Carmen -. Affronteremo un avversario giovane contro il quale è importantissimo iniziare bene e mantenere la lucidità nei momenti critici per provare a portare a casa altri due punti”.

Appuntamento domenica mattina alle ore 10.00 presso il Pala Pino Cardella di Erice.

