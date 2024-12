Futsal A/F, Bitonto-Falconara: sfida delle stelle infiamma il Palapansini

Nella serata di domenica 1 dicembre, il parquet del PalaPansini di Giovinazzo sarà il teatro di un vero e proprio big match dell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie A: Bitonto contro Falconara. Una sfida ormai classica degli ultimi anni, con due squadre separate da un solo punto in classifica. Le “leonesse” pugliesi sono a quota 14, mentre le marchigiane inseguono a 13.

Entrambe arrivano a questo appuntamento reduci da vittorie schiaccianti nel turno precedente: Bitonto ha travolto la CMB con un netto 8-0 in trasferta, mentre Falconara ha superato Molfetta 3-0 al Palabadiali. L’obiettivo è comune: vincere per rimanere sulla scia dell’inarrestabile Kick Off di Riccardo Russo, attualmente capolista.

Parola agli allenatori

Gianluca Marzuoli, tecnico di Bitonto, non si fa illusioni sulla difficoltà del match: “Lo scorso anno Falconara è stata l’unica squadra a batterci nella regular season. Inoltre, quest’anno si sono rinforzate con giocatrici del calibro di Cortes e Balardin, aumentando l’imprevedibilità del loro gioco. I nostri punti in classifica, così come i loro, sono pochi effettivi, avendo già scontato entrambe il turno di riposo. Sarà fondamentale attenzione e applicazione sia in attacco che in difesa. Il pubblico del Palapansini sarà un fattore, ma esalterà anche le nostre avversarie, abituate a giocare in partite decisive”.

Anche Alessia Grieco, miglior bomber italiana del campionato, invita alla massima concentrazione: “Falconara è una squadra che non molla mai, sempre pronta a metterti in difficoltà. Sarà fondamentale sfruttare i loro punti deboli e bloccare i loro punti di forza. Il pubblico si aspetta il massimo da noi e noi vogliamo rispondere presente”.

L’appuntamento

La partita sarà diretta da Giovanni Zannola (primo arbitro) e Marco Moro (secondo arbitro), con Dario Pezzuto al cronometro. Fischio d’inizio fissato per le 19:00 al Palapansini. Si preannuncia un grande spettacolo: Bitonto-Falconara è pronta a infiammare il pubblico e a scrivere un’altra pagina di questo entusiasmante campionato.

