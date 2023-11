Pallamano A/Gold: Gara mai in discussione, Fasano supera Trieste

A tre giorni dal successo di Rubiera, ancora una vittoria per la Sidea Group Junior Fasano, che ha sconfitto per 33-28 il Trieste nel match valido per l’8° turno della Serie A Gold 2023-24. Match di fatto mai in discussione quello disputato nel nuovo Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, con Flavio Messina e compagni raramente impensieriti dalla comunque mai doma formazione giuliana.

Tra il 7’ e il 9’ il primo break dei padroni di casa, che dal 3-3 si portano sul 6-3, ma al 15’ gli ospiti tornano a contatto (8-7), restandovi di fatto sino al 14-13 del 25’, prima del nuovo parziale biancazzurro che chiudono il primo tempo avanti sul 18-14.

In avvio di ripresa i fasanesi allungano ulteriormente sino al +6 del 36’ (22-16), per poi proseguire tenendo sempre a distanza il Trieste, che non riesce più ad andare oltre il -4 (22-18 al 39’, 25-21 al 46’, 31-27 al 58’). Le reti di Marko Knezevic del 29-22 al 52’ e del 30-23 al 54’ mettono in anticipo il sigillo all’incontro, che termina dunque sul 33-28 per i campioni d’Italia in carica, applauditi dai propri numerosi sostenitori, attesi ora da altre due sfide ravvicinate, entrambe in terra alto- atesina: mercoledì 15 alle 19 a Bolzano per il recupero della 7a giornata, e sabato 18, alla stessa ora, in casa dell’Eppan per il 9° turno del massimo campionato.

”Sono contento di quello che i miei ragazzi hanno fatto – dichiara coach Vito Fovio – perché, pur essendo molto stanchi, sono stati sempre sul pezzo, vincendo senza grossi patemi, nonostante qualche fisiologico calo fisico, una gara non semplice contro un buon avversario. L’importante in questa partita era portare a casa i due punti, ed ora dobbiamo recuperare energie per affrontare al meglio le due difficili quanto importanti trasferte in Alto Adige, a partire da quella infrasettimanale in casa del fortissimo Bolzano, unico ancora imbattuto in questo campionato. Per provare a far bene contiamo sul recupero di Comerlatto e dunque sul poter ruotare maggiormente gli atleti in campo, ma sarà altrettanto fondamentale il lavoro che faremo nelle poche sessioni di allenamento che avremo a disposizione”.

Sidea Group Junior Fasano-Trieste 33-28 (p.t. 18-14)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 2, Angiolini 8, Amato 1, Pugliese 5, Leban, Messina 1, Boggia 2, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Vinci, Beharevic, Knezevic 9, Comerlatto, Legrottaglie, Corcione 1. All.: Vito Fovio.

Trieste: Giorgi, J. Radojkovic 1, Solefors 1, Dapiran 5, Del Frari, Mazzarol, Urbaz 2, Somma, Ceccardi 11, Visintin, Kosec 3, Zoppetti, De Luca 2, Sandrin, Pranjic 3. All.: Fredi Radojkovic.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

Risultati dei recuperi dell’8a giornata: Teamnetwork Albatro-Brixen 23-26, Carpi-Conversano 32-35, Secchia Rubiera-Bozen 29-30, Macagi Cingoli-Alperia Black Devils 25-31, Raimond Ego Sassari- Sparer Eppan 29-25, Cassano Magnago-Pressano 38-32, Sidea Group Junior Fasano-Trieste 33-28.

Classifica: Brixen e Conversano 14, Bozen* 13, Sidea Group Fasano*, Cassano Magnago e Alperia Black Devils 12, Raimond Ego Sassari 9, Teamnetwork Albatro 6, Macagi Cingoli, Sparer Eppan, Trieste e Carpi 4, Pressano e Secchia Rubiera 1. *Una partita in meno (recupero del 7° turno il 15.11 alle 19 a Bolzano).

Prossimo turno (18 novembre–9a giornata): Pressano-Raimond Ego Sassari, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera, Alperia Black Devils-Carpi, Conversano-Teamnetwork Albatro, Sparer Eppan-Sidea Group Junior Fasano (ore 19), Trieste-Bozen, Brixen-Cassano Magnago.

