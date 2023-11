Futsal A2/M: La New Taranto conquista un buon punto a Palermo

Finisce con un pareggio per 3-3 la sfida tra il Città di Palermo e la New Taranto C5: al PalaOreto, la squadra guidata da mister Angelo Bommino impatta sui siciliani nella 5a giornata del campionato di Serie A2, girone D. Una sfida tutt’altro che agevole per gli ionici che hanno lottato su ogni pallone contro i rosanero, in una partita che sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato.

Dopo pochi secondi dal fischio iniziale, Murilo chiama subito all’intervento Immesi. È la squadra ionica a sbloccare il punteggio dopo soli quattro minuti e mezzo con il sinistro di Giannace, che non lascia scampo a Immesi. Ma i siciliani non demordono e trovano l’1-1 con un’azione di Madonia, bravo a beffare il portiere De Risi nella circostanza a dodici minuti dall’intervallo.

Madonia finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo su Rodrigo: Taranto continua a creare grattacapi alla retroguardia rosanero con Rodrigo, ma Immesi si esalta e si supera in più circostanze. Il portiere però non può fare nulla sulla conclusione di Rosato, servito splendidamente da Bottiglione: 2-1 per la New Taranto. Il Palermo trova il pareggio complice una palla persa dagli ionici: Rosato sbaglia il passaggio, Torcivia ne approfitta e si invola verso la porta tarantina, siglando il 2-2.

In avvio di ripresa il Città di Palermo sfiora il vantaggio con Torcivia, ma il capitano rosanero colpisce il palo interno e la sfera poi termina in filo laterale. Gli risponde Murilo che colpisce la base del palo dopo pochi istanti. De Risi salva il punteggio in due circostanze per Taranto, entrambe le volte su Madonia. Immesi si esalta sul diagonale di Michael De Risi.

La partita si innervosisce, fioccano i gialli tra i rosanero, poi viene ammonito anche Giannace. La New Taranto torna in vantaggio a sei minuti dalla fine con una grandissima conclusione di Murilo, imparabile per l’estremo difensore Immesi. Negli ionici viene espulso Di Pietro per un presunto fallo di reazione dopo un intervento di un giocatore palermitano: l’atleta è costretto a lasciare il campo anche per un infortunio.

Il Città di Palermo trova il 3-3 con Di Maria, bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto, sfruttando la superiorità numerica in maniera ottimale. Le due squadre hanno l’occasione per vincere l’incontro ma, al quarantesimo, il tabellone recita 3-3: finisce in parità, con la New Taranto che mantiene l’imbattibilità e il primo posto in classifica in solitaria, complice la sconfitta di Mascalucia sul campo del Sammichele di Bari.

Nel prossimo weekend, altra trasferta per la New Taranto: stavolta si andrà sul campo delle Aquile Molfetta. Fischio d’inizio fissato alle ore 16.

