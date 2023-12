Pallamano A/Gold, Fasano-Conversano: è tempo di derby

Dopo il weekend di riposo forzato a causa dell’impegno in European Cup del Brixen, la Sidea Group Junior Fasano tornerà in campo alle 19 di sabato, 9 dicembre, ospitando il Conversano nel primo atteso derby della stagione, valido per la 12a Giornata della Serie A Gold.

Solo un punto separa in classifica le due squadre pugliesi, con in biancoverdi sotto di lunghezza (con una partita in più), e tutti i protagonisti sono consapevoli dell’importanza della posta in paio di una sfida storica, essendo la prima a disputarsi nel nuovo Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

”Ci apprestiamo ad affrontare una gara molto difficile – dichiara coach Vito Fovio – con una compagine costruita per vincere il campionato, ma ci arriviamo in buone condizioni, dopo giorni di lavoro positivo svolti nella massima concentrazione. Per noi sarebbe molto importante conquistare i due punti, sia per la classifica che per confermare la bontà del nostro stato di forma, però in queste partite equilibrate la differenza la fanno i dettagli, e chi commetterà meno errori otterrà la vittoria. Non ci resta che aspettare sabato perché abbiamo un grande voglia di entrare in campo”.

Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14). Ai tifosi del Conversano è riservata la tribuna laterale a sinistra dell’ingresso.

Il quadro completo del 12° turno: Teamnetwork Albatro-Carpi, Bozen-Brixen, Cassano Magnago-Macagi Cingoli, Raimond Ego Sassari-Alperia Black Devils, Sparer Eppan-Secchia Rubiera, Trieste-Pressano, Sidea Group Junior Fasano-Conversano (diretta streaming su PallamanoTV al link www.youtube.com/watch?v=GddcqP8dyhs).



La Federhandball ha intanto definito anche gli orari delle Finals di Supercoppa, in programma il 16 ed il 17 dicembre ne“La Casa della Pallamano” di Chieti. I campioni d’Italia in carica giocheranno la propria semifinale alle 17 del sabato contro l’Alperia Black Devils Merano, mentre alle 20 dello stesso giorno si affronteranno sul fronte opposto del tabellone il Brixen, detentore della Coppa Italia, e la Raimond Ego Sassari. La finale tra le vincenti di queste due sfide è fissata per le ore 17 di domenica.

