TURI – Un fiume rosso torna a inondare le strade di turi. Trentaduesima edizione della “Sagra della Ciliegia Ferrovia”, l’appuntamento fieristico, culturale e turistico che questo fine settimana anima il borgo situato a pochi chilometri di distanza dal capoluogo pugliese, puntando l’attenzione su uno dei frutti più amati del periodo primaverile. Si inizia con l’inaugurazione degli spazi espositivi delle aziende cerasicole e della rassegna enogastronomica “Eccellenze di Puglia”. La Sagra colorerà di rosso le vie principali della città e la Ciliegia “Ferrovia” è grande protagonista di un villaggio che si caratterizza per l’area fiera mercato e gli stand commerciali, per l’area enogastronomica, per i mercatini artigiani e hobbisti, per il palco centrale con gli eventi di musica e spettacolo, per gli appuntamenti collaterali con le mostre d’arte e per i tour guidati della città.

