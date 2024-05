Azzurri Conversano al Festival del Futsal con 9 selezioni

Nove selezioni del settore giovanile degli Azzurri Conversano hanno partecipato, nel corso dell’ultimo weekend, alla sesta edizione del Festival del Futsal organizzato dall’ASD Sportivamente Amici presso i campi di Specchia Sant’Oronzo a Polignano a Mare.

L’evento, consolidatosi anno dopo anno, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e importanti per le scuole calcio del circondario in quanto consente ai piccoli calcettisti di sfidare i pari età di altre realtà in un ambiente dove lealtà sportiva, amicizia e divertimento sono principi fondamentali in grado di coinvolgere non solo le famiglie degli stessi atleti, ma anche semplici appassionati, amanti dello sport in generale e del futsal in particolare.

A tal proposito fondamentale è stato il contributo di tutti i giovani protagonisti del torneo i quali hanno dato prova del loro valore e delle loro qualità dando vita a gare emozionanti e mantenendo sempre un comportamento esemplare e impeccabile sia all’interno che all’esterno del rettangolo di gioco.

Il sodalizio conversanese ha preso parte alla manifestazione con Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini A, Pulcini B, Pulcini C, Esordienti A, Esordienti B, Under 15 ed Under 17 con i tecnici Gianpiero Giliberti, Gianvito Masi, Enrico D’Alessandro, Rubens Montanaro e Antonio Locaputo che hanno guidato e seguito da vicino le prestazioni degli azzurrini.

Ottimi i risultati per tutte le squadre del patron De Girolamo con menzione particolare per Under 17 ed Esordienti A, entrambe giunte seconde e per Pulcini A, classificatisi al terzo posto. Chi invece ha vinto e si è laureato Campione d’Italia ai Campionati Nazionali Universitari 2024, svoltisi nei giorni scorsi in Molise, è Edgar Gutierrez. Il calcettista azzurro, grande protagonista per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza nella stagione appena conclusa, ha conquistato il titolo con la maglia del Cus Bari battendo, nella finale di Campobasso, il Cus Camerino con il punteggio di 3-1.

