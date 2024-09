Pallamano A/Gold, Conversano riparte con la neopromossa Camerano

A quasi tre mesi dall’ultima apparizione in gara-3 delle semifinali scudetto, la squadra di Conversano è pronta a tornare protagonista nella Serie A Gold 2024/2025, con la determinazione di inseguire traguardi importanti sia in Italia che in Europa. Il primo impegno europeo è fissato per il 14 settembre alle 20:00, quando i pugliesi affronteranno i norvegesi del Drammen in casa, nel match inaugurale della Coppa Europea.

Il mercato estivo ha portato rinforzi di assoluto livello, tra cui Radovcic, Bulzamini, Brenne, Midtun, Saitta, Goux, Fioretti e Di Mascio, mentre sono stati confermati giocatori chiave della scorsa stagione come Marrochi, Lupo, Degiorgio e Di Giandomenico. Il tecnico Tarafino, già conversanese d’adozione, avrà ora il compito di assemblare una formazione vincente, a partire dalla prima di campionato contro il neopromosso Camerano.

“Arriviamo pronti per questa trasferta contro una squadra motivata, che giocherà la sua prima partita in Serie A davanti al proprio pubblico e vorrà fare bene”, ha dichiarato il mister. Il livello del campionato si conferma alto e competitivo, con squadre come Bressanone e Cassano che hanno cambiato poco, guadagnando un vantaggio nella prima parte del torneo. Anche Conversano ha effettuato modifiche importanti, ma servirà tempo per raggiungere il massimo potenziale.

“Abbiamo investito molto e conosciamo le ambizioni della società e del presidente”, ha continuato Tarafino, “ma sono convinto che possiamo ancora crescere. Vogliamo raggiungere i playoff e lottare per il titolo”.

L’appuntamento per i tifosi è fissato per sabato 7 settembre alle 17:00, con la diretta streaming su YouTube, accessibile dal sito www.pallamano.tv.

