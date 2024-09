Futsal A2/M, Castellana: ultimi giorni di riposo

Ancora pochi giorni di riposo per la Castellana C5, che si prepara all’inizio della nuova annata sportiva con l’avvio della fase precampionato. Lunedì prossimo, sotto la guida di mister Andrea Rotondo, del collaboratore tecnico Michael Cervellera e del preparatore atletico Gaetano Campanella, la squadra inizierà ufficialmente la preparazione in vista del suo debutto nel campionato nazionale di Serie A2. A completare lo staff ci sarà il fisioterapista Vincenzo Capobianco, confermato a capo del team sanitario.

Due le date cruciali da segnare sul calendario: il debutto in Coppa della Divisione il 21 settembre contro il Futsal Noci, con una formazione composta esclusivamente da Under 23, e l’esordio in campionato il 12 ottobre contro l’Acri. Per la Coppa, il regolamento impone la partecipazione di giocatori nati dal 2001 in poi, spingendo Rotondo a puntare sui giovani talenti biancoblu, tra cui spiccano i classe 2006 Luca Sbiroli e i gemelli Alessandro e Marco Bianco, che faranno parte stabilmente della prima squadra dopo un’ottima stagione con l’Under 19.

Il cammino di preparazione sarà scandito da intense sessioni di allenamento e da una serie di amichevoli contro squadre di spessore come Cus Bari, Audace Monopoli, Futsal Noci, Alta Futsal e Diaz Bisceglie. Questi test saranno fondamentali per valutare la condizione della squadra, soprattutto in vista di un inizio di campionato complesso, con due trasferte consecutive sui campi caldi di Ecosistem Lamezia Soccer e Atletico Canicattì, subito dopo la prima gara casalinga contro l’Acri.

