Futsal A/M, Manfredonia: ufficiale l’arrivo di Daniele Santo Dovara

Il mercato del Vitulano Drugstore Manfredonia è ormai alle battute finali. Nella rosa, sempre più completa, entra a far parte anche Daniele Santo Dovara, portiere siciliano classe ’99, proveniente in prestito dai campioni d’Italia della META Catania.

Cresciuto nel settore giovanile etneo, si è subito distinto per le sue eccezionali doti, diventando un punto di riferimento a difesa della porta. Dopo aver ricoperto un ruolo fondamentale in Serie A, la scorsa stagione, grazie al prestito al Città di Melilli, è diventato titolare fisso. In Serie A2 Élite, si è affermato come uno dei portieri più difficili da superare, contribuendo a portare la sua squadra fino ai PlayOff, dove si è arreso solo al Vitulano Drugstore Manfredonia.

La società sipontina, colpita dalle sue prestazioni, ha deciso di puntare su di lui per la Serie A, ringraziando la META Catania per la collaborazione nella buona riuscita della trattativa. Ulteriori dettagli verranno resi noti a breve.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author