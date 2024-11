Pallamano A/Bronze, Innotech Serra Fasano: sfida insidiosa con Tavarnelle

Quarta giornata di andata cruciale per l’Innotech Serra Fasano, che sabato 2 novembre alle 17:30 affronterà, sul parquet della Palestra Zizzi, la temibile Pallamano Tavarnelle. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Piergirolamo Potenza e Francesco Simone.

La squadra di Giannoccaro, protagonista di un avvio di campionato sorprendentemente positivo, punta a mantenere il percorso a punteggio pieno per confermarsi in vetta alla classifica prima del turno di riposo. Tuttavia, non sarà facile: il Tavarnelle, anch’esso a punteggio pieno, arriva fresco dopo il riposo della scorsa settimana e rappresenta un avversario solido e organizzato.

Il Tavarnelle, allenato da Dragan Raijc, ha già mostrato la sua forza battendo Casalgrande e Altamura, grazie a un attacco prolifico e una difesa compatta, supportata da una condizione fisica che ha fatto la differenza nel secondo tempo delle partite.

Il tecnico dell’Innotech Serra Fasano, Francesco Trapani, predica cautela: “Abbiamo iniziato questa stagione nel miglior modo possibile, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Siamo una matricola in un campionato pieno di squadre esperte. Il Tavarnelle è tra le formazioni più attrezzate per il salto in Serie A Silver, e ci aspetta una sfida difficilissima. Finora, il mix tra giovani under 20 e giocatori esperti ha funzionato grazie al grande spirito di sacrificio e compattezza, ma solo continuando così potremo ottenere risultati importanti. I ragazzi daranno il massimo, ma qualsiasi sia l’esito, sarà fondamentale mantenere l’equilibrio, ricordando che il campionato finirà a fine aprile.”

Ecco il programma completo della quarta giornata di andata:

Innotech Serra Fasano-Tavarnelle, Monteprandone-Altamura, Chieti-Modula Casalgrande, Lions Teramo-Noci. Riposa Pantarei Italia Modena.

Classifica: Innotech Serra Fasano e Chieti 6; Monteprandone, Pantarei Modena e Tavarnelle* 4; Pallamano Noci, Lions Teramo*, Modula Casalgrande e Altamura* 0 (*Una partita in meno).

